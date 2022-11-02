Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - Первого ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 820 дней, передает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 10 инвесторов подали 16 заявок в ценовом диапазоне от 83,8628 (10,2 процента) до 88,2420 маната (8,9697 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 86,3213 (9,5 процента), а средневзвешенная цена - 86,9708 маната (9,3191 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 48 351 000 манатов, а объем размещения – 20 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 26 октября 2027 года.