БАКУ /Trend/ - Текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с профицитом в 7,9 млрд долл. США.

Об этом заявил директор департамента платежного баланса Национального банка Казахстана Азат Ускенбаев, передает Trend со ссылкой на Нацбанк.

При этом в прошлом году за аналогичный период фиксировался дефицит в 5,6 млрд долл. США.

Переход текущего счета из отрицательного сальдо в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса, профицит которого достиг 29,3 млрд долл. США. Он существенно улучшился в сравнении со значением за сопоставимый период прошлого года на 15,9 млрд долл. США (в 2,2 раза). Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом.

Экспорт товаров вырос на 47,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 63,9 млрд долл. США. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности, на нефть. Так, экспорт нефти и газового конденсата вырос на 63,4% и составил 36,4 млрд долл. США. Импорт товаров в свою очередь увеличился на 16,4%, до 34,6 млрд долл. США. Это обусловлено ростом ввоза промежуточных (на 21,6%, или 3,1 млрд долл. США) и непродовольственных потребительских товаров (на 23,2%, или 1,5 млрд долл. США).

Операции физических лиц, связанные с трансграничной электронной торговлей и с серым импортом автомобилей из стран ЕАЭС, по итогам III квартала 2022 года были досчитаны на сумму 318,8 млн долл. США. Из них 262,1 млн долл. США составил импорт товаров, приобретенных на онлайн-площадках, и 56,7 млн долл. США пришлось на импорт автомобилей. Общий объем досчетов данных операций по итогам 9 месяцев 2022 года составил 1,1 млрд долл. США.

Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде также выросли на 22,5% (или на 3,7 млрд долл. США) и составили 20,2 млрд долл. США. В целом рост экспорта товаров сопровождается увеличением выплат доходов иностранным инвесторам. По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо в размере 9,0 млрд долл. США. Этот фактор означает рост в чистом виде иностранных активов и сокращение внешних обязательств резидентов (за 9 месяцев 2021 года отмечен чистый приток 6,3 млрд долл. США). Положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на 1 октября 2022 года оценивались в 32,6 млрд долл. США, что покрывает потребности финансирования 7,1 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.