Частные компании в Азербайджане смогут выпускать облигации на основе гособеспечения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане частные компании смогут привлекать средства путем выпуска облигаций на основе государственного обеспечения.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал на видеоконференции, посвященной “Дню эмитента”, организованной Бакинской фондовой биржей, заместитель директора Департамента надзора за рынками капитала Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Исмаилов.

По его словам, ЦБА предпринимаются шаги по привлечению компаний на рынок капитала.

"В августе текущего года был утвержден механизм гарантирования корпоративных облигаций. Компании, желающие получить финансирование с рынка капитала, смогут выпускать облигации на основе государственного обеспечения. С этой целью в настоящее время разрабатываются соответствующие правила, и к январю 2023 года будут утверждены правила гарантирования облигаций”, - сказал Исмаилов.