В Азербайджане могут быть введены налоговые льготы на рынке акций

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с государственными структурами о применении налоговых льгот на рынке акций.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал на видеоконференции, посвященной “Дню эмитента”, организованной Бакинской фондовой биржей, заместитель директора Департамента надзора за рынками капитала Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Исмаилов.

По его словам, в будущем банки смогут более активно участвовать в рынке капитала.

"После того, как работа над этим будет завершена, мы сможем увидеть положительное развитие и на рынке акций”, - сказал Исмаилов.