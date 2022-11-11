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В Азербайджане могут быть введены налоговые льготы на рынке акций

Финансы Материалы 11 ноября 2022 12:08 (UTC +04:00)
В Азербайджане могут быть введены налоговые льготы на рынке акций

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с государственными структурами о применении налоговых льгот на рынке акций.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал на видеоконференции, посвященной “Дню эмитента”, организованной Бакинской фондовой биржей, заместитель директора Департамента надзора за рынками капитала Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Исмаилов.

По его словам, в будущем банки смогут более активно участвовать в рынке капитала.

"После того, как работа над этим будет завершена, мы сможем увидеть положительное развитие и на рынке акций”, - сказал Исмаилов.

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