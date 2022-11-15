Azer Turk Bank продолжает поддерживать развитие предпринимательства

Государственный Azer Turk Bank предлагает на выгодных условиях, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в различных секторах экономики, для поддержки ликвидности бизнеса и увеличения оборотных средств, продукт «Бизнес кредитная линия», в AZN и USD.

Годовая процентная ставка по данной кредитной линии, которая будет удовлетворять краткосрочные потребности в финансировании нужд бизнеса, определяется индивидуально, с клиентом и предусматривает полное или частичное выделение, выплату и повторное использование кредита в пределах установленного лимита и периода.

Таким образом, к стандартной процентной ставке по кредиту применяются значительные скидки в зависимости от уровня сотрудничества клиента с банком, в том числе от видов и объема операций, проводимых по его счетам, предлагаемого обеспечения по кредиту и других обстоятельств.

Предприниматели, желающие воспользоваться данным кредитным продуктом, на срок до трех лет, могут легко и просто стать клиентами Банка, отправив онлайн-заявку и совершенно бесплатно открыв все виды счетов как для бизнеса, так и для сотрудников.

С более подробной информацией о продуктах и услугах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az/, корпоративных страницах банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру (012) 945.