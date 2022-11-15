Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 15 ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 16 инвесторов подали 26 заявок в ценовом диапазоне от 89,9744 (8,8799 процента) до 93,6475 маната (7,4 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 91,516 (8,25 процента), а средневзвешенная цена - 92,0179 маната (8,0477 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 204 679 000 манатов, а объем размещения – 75 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 11 ноября 2025 года.