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Директор инвестиционной компании Азербайджана о привлекательности криптовалюты

Финансы Материалы 16 ноября 2022 15:34 (UTC +04:00)
Директор инвестиционной компании Азербайджана о привлекательности криптовалюты

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Рынок криптовалюты сформировал новый, временный, валютный рынок.

Об этом сказал в среду на финансовом и инвестиционном форуме директор инвестиционной компании AzFinance Интигам Сафаралиев, сообщает Trend.

По его словам, криптовалюта является не устойчивой и временной валютой.

«Курс криптовалюты резко меняется. С этой точки зрения, ее также можно считать рисковой. В небольшом количестве стран криптовалюта в той или иной степени развита и очень сложно говорить о будущем криптовалюты. Я не считаю, что эта валюта устойчива и может быть привлекательной для глобальных инвесторов», - добавил он.

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