Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Названы планы по управлению госдолгом Азербайджана

Финансы Материалы 16 ноября 2022 17:53 (UTC +04:00)
Названы планы по управлению госдолгом Азербайджана

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - К 2026 году государственный долг Азербайджана планируется удерживать на уровне 20 процентов ВВП.

Об этом сказал в среду на 3-м финансовом и инвестиционном форуме заместитель директора центра подготовки рамок среднесрочных расходов при министерстве финансов Азербайджана Рашад Гасанов, сообщает Trend.

По его словам, к этому же периоду в рамках социально-экономического развития Азербайджана дефицит ненефтяной базы планируется снизить до 17,5 процента ВВП.

«Хочу отметить, что государственный бюджет Азербайджана в основном формируется за счет трансферта Государственного нефтяного фонда. Также ведутся работы по снижению зависимости госбюджета от нефтяного сектора», - добавил Гасанов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости