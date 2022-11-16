Названы планы по управлению госдолгом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - К 2026 году государственный долг Азербайджана планируется удерживать на уровне 20 процентов ВВП.

Об этом сказал в среду на 3-м финансовом и инвестиционном форуме заместитель директора центра подготовки рамок среднесрочных расходов при министерстве финансов Азербайджана Рашад Гасанов, сообщает Trend.

По его словам, к этому же периоду в рамках социально-экономического развития Азербайджана дефицит ненефтяной базы планируется снизить до 17,5 процента ВВП.

«Хочу отметить, что государственный бюджет Азербайджана в основном формируется за счет трансферта Государственного нефтяного фонда. Также ведутся работы по снижению зависимости госбюджета от нефтяного сектора», - добавил Гасанов.