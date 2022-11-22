ЦБ Азербайджана и ВБ обсудили реализацию инициатив по "зеленым" облигациям

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили возможности реализации в стране инициатив по устойчивому финансированию и "зеленым" облигациям.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, на мероприятии, посвященном этим вопросам, экспертами ВБ были представлены глобальные тенденции в области "зеленых" облигаций, основные драйверы и передовой опыт стран, включая современные подходы в области устойчивого финансирования, роль и ответственность финансового сектора в этой области, а также используемые инструменты.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями о возможностях реализации в Азербайджане инициатив по устойчивому финансированию и "зеленым" облигациям.