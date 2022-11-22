Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 22 ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 364 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 16 инвесторов подали 27 заявок в ценовом диапазоне от 90,9544 (9,9999 процента) до 96,0822 маната (4,1 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 95,3533 (4,8999 процента), а средневзвешенная цена - 95,9490 маната (4,2452 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 436 032 500 манатов, а объем размещения – 93 453 200 манатов.

Дата погашения облигаций – 21 ноября 2023 года.