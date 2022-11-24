БАКУ /Trend/ - Ежемесячно в Азербайджане по Apple Pay и Google Pay проводится около двух миллионов транзакций.

Об этом сказал в четверг руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов, передает Trend.

По его словам, на первое октября 2022 года в Азербайджане выпущено свыше 12 миллионов карт. Рустамов отметил, что объем оборота в Азербайджане в электронной коммерции достиг пика - 1,7 миллиарда манатов.

«70 процентов этих карт являются бесконтактными. Кроме того, большая часть пользователей имеют карты, как правило, трех различных банков», - сказал он.