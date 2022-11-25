Национальный депозитарный центр и АБР обсудили развитие рынка капитала в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между представителями Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана и Азиатского банка развития.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на НДЦ.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы оказания технической поддержки развитию рынка капитала, а также меры по определению необходимой рыночной инфраструктуры.

Национальный депозитарный центр - это государственная организация, являющаяся составной частью национальной депозитарной системы. Ее целью является организация и координация работы депозитарной системы, которая хранит ценные бумаги на территории Азербайджанской Республики, регистрирует имущественные и иные права на них, а также операции, связанные с ценными бумагами.