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Национальный депозитарный центр и АБР обсудили развитие рынка капитала в Азербайджане

Финансы Материалы 25 ноября 2022 11:42 (UTC +04:00)
Национальный депозитарный центр и АБР обсудили развитие рынка капитала в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между представителями Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана и Азиатского банка развития.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на НДЦ.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы оказания технической поддержки развитию рынка капитала, а также меры по определению необходимой рыночной инфраструктуры.

Национальный депозитарный центр - это государственная организация, являющаяся составной частью национальной депозитарной системы. Ее целью является организация и координация работы депозитарной системы, которая хранит ценные бумаги на территории Азербайджанской Республики, регистрирует имущественные и иные права на них, а также операции, связанные с ценными бумагами.

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