В Binance назвали число пользователей криптоактивов

БАКУ /Trend/ - В мире более 220 миллионов человек пользуются криптоактивами.

Об этом сказала в четверг директор по связям с государственными органами Binance по странам СНГ и России Ольга Гончарова в ходе VI Международного банковского форума, передает Trend.

По ее словам, эта отрасль набирает популярность в финансовой индустрии.

«Большая часть пользователей криптоиндустрии приходится на долю Азиатского региона. Объем криптоплатформы Binance составляет более 50 процентов криптоопераций в мире, а ежедневный оборот - 60 млрд долларов. Платформой Binance пользуются в 180 странах», - сказала она.

Гончарова отметила, что в Азербайджане данная индустрия недостаточно развита в связи с отсутствием правового регулирования этой отрасли индустрии.

«Исходя из своего опыта, считаю, что регулирование этой отрасли необходимо. Эти требования создают дополнительный уровень доверия, содействуют появлению инноваций, а также дополнительным налоговым сборам. Также правовое регулирование и сотрудничество с правоохранительными органами необходимо в целях предотвращения отмывания денег», - подчеркнула директор.