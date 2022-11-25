Центробанк Азербайджана сформирует новую компьютерную группу реагирования на ЧС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в рамках стратегии по кибербезопасности на 2023-2025 годы сформирует новую компьютерную группу реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT).

Об этом сказал в пятницу глава департамента информационной безопасности Центробанка Эльвин Шахвердиев в ходе VI Международного банковского форума, передает в пятницу Trend.

По его словам, деятельность рабочей группы поспособствует укреплению кибербезопасности финансового сектора Азербайджана.

«Это позволит расширить информированность как банковского сектора, так и населения о киберпреступлениях. Кроме того, для быстрого реагирования на инциденты и предотвращение угроз будет налажено международное сотрудничество и применяться опыт других стран (Сингапура, США, стран ЕС, Китая)», - сказал Шахвердиев.

Он отметил, что широкое применение этой стратегии участниками финсектора позитивно повлияет как на развитие банков и банковских услуг, так и усилит информированность населения.