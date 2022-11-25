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Центробанк Азербайджана сформирует новую компьютерную группу реагирования на ЧС (ФОТО)

Финансы Материалы 25 ноября 2022 12:55 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана сформирует новую компьютерную группу реагирования на ЧС (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в рамках стратегии по кибербезопасности на 2023-2025 годы сформирует новую компьютерную группу реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT).

Об этом сказал в пятницу глава департамента информационной безопасности Центробанка Эльвин Шахвердиев в ходе VI Международного банковского форума, передает в пятницу Trend.

По его словам, деятельность рабочей группы поспособствует укреплению кибербезопасности финансового сектора Азербайджана.

«Это позволит расширить информированность как банковского сектора, так и населения о киберпреступлениях. Кроме того, для быстрого реагирования на инциденты и предотвращение угроз будет налажено международное сотрудничество и применяться опыт других стран (Сингапура, США, стран ЕС, Китая)», - сказал Шахвердиев.

Он отметил, что широкое применение этой стратегии участниками финсектора позитивно повлияет как на развитие банков и банковских услуг, так и усилит информированность населения.

Центробанк Азербайджана сформирует новую компьютерную группу реагирования на ЧС (ФОТО)
Центробанк Азербайджана сформирует новую компьютерную группу реагирования на ЧС (ФОТО)
Центробанк Азербайджана сформирует новую компьютерную группу реагирования на ЧС (ФОТО)
Центробанк Азербайджана сформирует новую компьютерную группу реагирования на ЧС (ФОТО)
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