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Азербайджанские банки расширят сотрудничество с MasterCard

Финансы Материалы 15 декабря 2022 10:45 (UTC +04:00)
Азербайджанские банки расширят сотрудничество с MasterCard

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские банки заинтересованы в сотрудничестве с MasterCard по проекту Cross Border Send (перевод денежных средств на банковские счета).

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал генеральный директор Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, на сегодняшний день соглашение по сотрудничеству достигнуто с четырьмя банками.

«В ближайшее время ожидается достичь аналогичного соглашения еще с тремя банками. Мы не сомневаемся, что к этому присоединятся все банки», - сказал Гюрдал.

Он подчеркнул, что расширение применения этого решения позволит увеличить число и объем безналичных платежей и приведет к еще большей прозрачности движения денежных средств.

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