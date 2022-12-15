Азербайджанские банки расширят сотрудничество с MasterCard

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские банки заинтересованы в сотрудничестве с MasterCard по проекту Cross Border Send (перевод денежных средств на банковские счета).

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал генеральный директор Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, на сегодняшний день соглашение по сотрудничеству достигнуто с четырьмя банками.

«В ближайшее время ожидается достичь аналогичного соглашения еще с тремя банками. Мы не сомневаемся, что к этому присоединятся все банки», - сказал Гюрдал.

Он подчеркнул, что расширение применения этого решения позволит увеличить число и объем безналичных платежей и приведет к еще большей прозрачности движения денежных средств.