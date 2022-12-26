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Стал известен объём средств, выданных предпринимателям в Азербайджане для субсидирования процентов по кредитам

Финансы Материалы 26 декабря 2022 11:12 (UTC +04:00)
Стал известен объём средств, выданных предпринимателям в Азербайджане для субсидирования процентов по кредитам

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В связи с субсидированием процентов по текущим займам предпринимателям было выплачено 67,9 миллиона манатов по 5 047 кредитам.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"По состоянию на первое декабря 2022 года в рамках механизма субсидирования процентов по действующим кредитам были приняты решения о предоставлении субсидий по процентам в размере 71,4 миллиона манатов по 5 047 заявкам", - говорится в публикации.

Стал известен объём средств, выданных предпринимателям в Азербайджане для субсидирования процентов по кредитам
Стал известен объём средств, выданных предпринимателям в Азербайджане для субсидирования процентов по кредитам
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