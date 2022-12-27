Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 27 декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 364 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 23 инвестора подали 46 заявок в ценовом диапазоне от 87,7784 (13,9999 процента) до 94,3955 маната (5,9699 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 92,2139 (8,49 процента), а средневзвешенная цена - 92,6227 маната (8,0087 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 280 500 500 манатов, а объем размещения – 120 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 26 декабря 2023 года.