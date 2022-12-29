Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 29 декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций Министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 306 дней, передает в четвергTrend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 24 инвестора подали 44 заявки в ценовом диапазоне от 89 (14,7909 процента) до 96,3760 маната (4,4999 процента).

В соответствии с решением Министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 96,3760 (4,4999 процента), а средневзвешенная цена - 96,3760 маната (4,4999 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 683 127 100 манатов, а объем размещения – 500 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 31 октября 2023 года.