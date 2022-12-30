В Азербайджане организуют аукционы семидневных операций обратного РЕПО

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в качестве операций на открытом рынке, направленных на предоставление ликвидности, предусматривается проведение семидневных аукционов обратного РЕПО.

Как сообщает в пятницу Trend об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год

В заявлении отмечается, что с сентября этого года началось применение новых инструментов денежно-кредитной политики. В этом направлении расширен диапазон операций на открытом рынке.

"В качестве инструмента постоянной возможности начато применение однодневных депозитных операций с целью стерилизации и операций обратного РЕПО на один день с целью предоставления ликвидности. Для улучшения операций на открытом рынке было сочтено целесообразным при необходимости провести семидневные аукционы РЕПО наряду с 1,3,6-месячными и 9-месячными нотами в целях стерилизации", - говорится в заявлении.

В сентябре – ноябре среднедневной объем однодневных депозитных операций составил 456,6 миллиона манатов. В октябре-ноябре 2022 года в целях эффективного управления ликвидностью было проведено 34 аукциона по нотам.