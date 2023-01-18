Обсуждено сотрудничество между ЦБ Азербайджана и ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по политике и партнерству Марком Боуманом.

Об этом, как сообщает в среду Trend, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"В ходе встречи было обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества между Центральным банком и ЕБРР. Кроме того, были затронуты вопросы финансируемых ЕБРР проектов в Азербайджане, а также меры, нацеленные на развитие в стране рыночных отношений", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что вице-президент ЕБРР Марк Боуман и управляющий директор по Восточной Европе и Кавказу по вопросам политики и партнерства Маттео Патроне посетят Азербайджан. Визит официальных лиц ЕБРР был запланирован на 16-19 января 2023 года.

Напомним, что по состоянию на первое декабря 2022 года кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 836 миллионов евро на реализацию 33 проектов. Большая часть портфеля (89 процентов, или 748 миллиона евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, семь процентов, или 58 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а четыре процента, или 30 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты, говорится в сообщении ЕБРР.

В целом банк инвестировал в Азербайджан свыше 3,656 миллиарда евро по 185 проектам.