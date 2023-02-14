Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - 14 февраля на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций Министерства финансов Азербайджана на сумму 40 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным биржи, в ходе аукциона 17 инвесторов подали 40 заявок в ценовом диапазоне от 87,752 (11,98 процента) до 94,854 маната (8,9952 процента).

В соответствии с решением Министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 92,4106 маната (9,99 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 92,7133 маната (9,865 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 120 730 500 манатов, а объем размещения – 60 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - 10 февраля 2026 года.

Отметим, что в случае, если спрос на государственные облигации в ходе аукциона превысит предложение, а цена удовлетворит эмитента, объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов.

Напомним, что недавно Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана в качестве платежного агента осуществил купонные выплаты по облигациям Министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, произведены купонные выплаты на сумму 2 725 102 манатов.