ЦБ Азербайджана разрабатывает стратегию развития финансового сектора

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает стратегию развития финансового сектора

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, состоялось очередное расширенное заседание Совета по сотрудничеству с предпринимателями, созданного с целью дальнейшего укрепления сотрудничества между финансово-банковским сектором и предпринимателями, улучшения доступа бизнеса к финансовым услугам.

В ходе заседания председатель Центрального банка Талех Кязимов отметил важность процессов диверсификации экономики с точки зрения сохранения макроэкономической и финансовой стабильности в стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В настоящее время Центральным банком разрабатывается Стратегия развития финансового сектора, в которой отражены приоритетные вопросы в направлении решения проблем финансового сектора. В реальном секторе, особенно в районах и сельской местности, продолжается работа по расширению доступа экономических субъектов к финансовым ресурсам, сказали в ЦБА. Было отмечено, что деятельность Совета по сотрудничеству с предпринимателями, являющегося платформой активного диалога между предпринимателями и финансово-банковским сектором, способствует развитию сферы производства и услуг в целом, диверсификации национальной экономики, дальнейшему ускорению экономического роста в ненефтяном секторе, создавая условия для улучшения доступа субъектов предпринимательства к финансово-банковским услугам.

Кроме того, в выступлениях были отмечены активизация кредитования реального сектора, усиление деятельности инвестиционных компаний по ускорению экономического развития регионов, расширение охвата льготных кредитов и дальнейшая ориентация на развитие малого и среднего предпринимательства, развитие реального сектора, а также сельского хозяйства, рассмотрение использования альтернативных финансовых инструментов, таких как исламское банковское дело. Были выдвинуты такие вопросы, как упрощение финансово-банковских услуг для предпринимателей, организация тренингов по повышению их финансовой грамотности, а также обсуждения с предпринимателями при разработке соответствующих законопроектов и внесении поправок, необходимые меры поддержки Центрального банка как регулятора и др. Подчеркнута важность информирования предпринимателей о процессах, происходящих в национальной экономике Центральным банком, анализе и результатах исследований, связанных с их влиянием.

В заключение председатель ЦБА выразил уверенность в том, что в условиях социально-экономических реформ, проводимых в Азербайджане, представители бизнеса получат более широкие выгоды от возможностей, создаваемых сильной и устойчивой финансовой средой.

Отметим, что в заседании участвовали представители Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана, Ассоциации банков Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Ассоциации микрофинансирования Азербайджана, Американской Торговой палаты в Азербайджане, Ассоциации туристических агентств Азербайджана и других структур.