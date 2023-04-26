В прошлом году ЦБ Азербайджана зарегистрировал 33 проспекта эмиссии

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Центральный банк Азербайджана осуществил государственную регистрацию акций и облигаций на сумму 9,039 миллиарда манатов.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на годовой отчет ЦБА.

Согласно документу, это на 2,75 процента меньше, чем в 2021 году.

В отчете отмечается, что в прошлом году были утверждены 33 проспекта эмиссии на общую сумму 830 миллионов манатов и один информационный меморандум по публичному предложению корпоративных ценных бумаг.

"Объем операций на рынке государственных ценных бумаг в 2022 году составил 8,313 миллиарда манатов. За этот период на Бакинской фондовой бирже было проведено 90 аукционов с нотами Центрального банка, объем первичных и вторичных рыночных операций с нотами вырос на девять процентов и составил 5,249 миллиарда манатов. На Бакинской фондовой бирже проведено 48 аукционов по размещению государственных облигаций. Объем первичного рынка государственных облигаций вырос на 61 процент до 2,407 миллиарда манатов, объем находящихся в обращении государственных облигаций - на 66 процентов до 4,161 миллиарда манатов", - говорится в отчете.