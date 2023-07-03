Центробанк Азербайджана сократил убыток по итогам 2022 года

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил 2022 год с чистым убытком в размере 63,955 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что по итогам 2021 года убыток ЦБА составлял 162,746 миллиона манатов. Таким образом убыток ЦБА сократился на 60,7 процента.

По данным финансового отчета, в прошлом году процентные доходы ЦБА составили 221,02 миллиона манатов (на 68,4 процента больше), процентные расходы - 167,928 миллиона манатов (на 0,9 процента больше), прочие операционные доходы - 30,357 миллиона манатов (в 5,7 раза).

Кроме того, сборы и комиссионные доходы - 32,421 миллиона манатов (рост на 58,24 процента), сборы и комиссионные расходы - 3,7 миллиона манатов, доход от признания финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости по справедливой (дисконтированной) стоимости - 59,042 миллиона манатов (в 7,9 раза больше), убытки по переоценке ценных бумаг - 92,846 миллиона манатов (в 5,7 раза больше), убытки по реализации ценных бумаг составили 29,906 миллиона манатов (на 15,5 процента меньше).

По данным финансового отчета, убытки по обесценению ценных бумаг составили 776 тысяч манатов, доходы от переоценки производных финансовых инструментов -23,863 миллиона манатов (на 2,6 процента больше), доходы по переоценке средств в инвестиционных фондах - 4,587 миллиона манатов (в 34,5 раза больше).

Чистая прибыль по валютным операциям составила 4,09 миллиона манатов.