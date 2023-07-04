ЦБ Азербайджана и ЕБРР обсудили реализацию стратегии финсектора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по реализации стратегии организации по финансовому сектору Азербайджана на 2023-2027 годы.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"Мы провели встречу с делегацией во главе с исполнительным директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказскому региону Маттео Патроне. В ходе встречи были представлены новый региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос и руководитель офиса ЕБРР по Азербайджану Наталья Муравидзе. Были высказаны мнения о деятельности ЕБРР в Азербайджане, в том числе об участии в банковском секторе, возможностях сотрудничества в реализации стратегии Азербайджана по финансовому сектору на 2023-2027 годы. Кроме того, мы обсудили текущее состояние и будущие направления сотрудничества между Центральным банком и ЕБРР", - говорится в публикации.