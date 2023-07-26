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ЦБ Азербайджана спрогнозировал текущие платежные операции по итогам 2023 года

Финансы Материалы 26 июля 2023 11:42 (UTC +04:00)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Текущие платежные операции Азербайджана по прогнозам Центрального банка ожидаются на уровне 9,2 миллиарда долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, к 2025 году этот показатель ожидается на уровне 7,5-7,8 миллиарда долларов США.

«Сегодня запасы стратегической валюты Азербайджана выросли на 12,7 процента и составляют 65,9 миллиарда долларов», - отметил он.

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