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В Азербайджане риски для закрытия банков не наблюдаются - Талех Казымов

Финансы Материалы 26 июля 2023 11:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане риски для закрытия банков не наблюдаются - Талех Казымов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в финансовом секторе Азербайджана риски для закрытия банков не наблюдаются.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, регулятор в первую очередь нацелен на обеспечение стабильности финансового рынка.

«Любая финансовая организация, банки, страховые, инвестиционные компании, если они отвечают требованиям регулятора и ведут стабильную финансовую деятельность, я думаю, они не столкнуться с проблемами и рисками для возможного их закрытия», - отметил он.

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