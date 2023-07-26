ЦБ Азербайджана будет оглашать информацию о санкциях в отношении банков и других финорганизаций

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана будет оглашать информацию о применяемых санкциях в отношении банков и других финорганизаций.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, на сайте регулятора будет создана соответствующая страница, где будет отражаться эта информация.

«Данная практика применяется в мире. Считаю важным внедрить ее и в Азербайджане», - добавил он.

Отметим, что подобная практика в Азербайджане будет внедрена впервые. На этой веб-странице будут объявлены названия финансовых учреждений, в отношении которых за нарушение законодательства и правил принята санкционная мера.