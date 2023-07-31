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ЦБ Азербайджана утвердит требования к осуществлению инвестопераций

Финансы Материалы 31 июля 2023 17:29 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана утвердит требования к осуществлению инвестопераций

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут определены требования к реализации инвестиционных услуг (операций).

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в указе "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" от 6 июля 2023 года № 947-VIQD, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, Центральному банку Азербайджана (ЦБА) рекомендовано в шестимесячный срок утвердить требования к реализации инвестиционных услуг (операций) и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики. Также ЦБА рекомендовано в шестимесячный срок утвердить порядок проведения собеседований с членами исполнительного органа и наблюдательного совета лицензируемых на рынке ценных бумаг лиц, а также с руководителями филиалов иностранных инвестиционных компаний и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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