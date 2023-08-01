Произведена 7-я купонная выплата по облигациям SOCAR

БАКУ/Trend/ - Согласно информации компании "SOCAR Capital", очередная купонная выплата процентов по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет , годовой доходностью в 4,5% и ежеквартальной выплатой купонного дохода, была зачислена на счета владельцев облигаций 1 августа, сообщает во вторник Trend.

По итогам 7-й купонной выплаты, облигации SOCAR, ставшие самой инвестируемой ценной бумагой с момента размещения на Бакинской фондовой бирже и до сегодняшнего дня, принесли владельцам доход в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов США. Таким образом, общий доход владельцев облигаций вырос до 7 миллионов 875 тысяч долларов США (по истечении 5-летнего периода обращения общая сумма дохода составит 22,5 миллиона долларов США).

За 21-месячный период объем операций на вторичном рынке превысил 35 миллионов долларов США, а количество заключенных сделок превысило 520, что свидетельствует о высоком спросе на облигации SOCAR.

Облигации SOCAR, которые можно приобрести в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, а также во всех инвестиционных компаниях, зарегистрированных в Азербайджане, обладают высокой ликвидностью, а их цена никогда не опускается ниже номинальной стоимости (1000 долларов США).

Очередная купонная выплата по облигациям SOCAR состоится 1 ноября 2023 года.