Рынок Азербайджана будет представлять достаточный интерес для турецких финтех-компаний - Руслан Талыбов

БАКУ/Trend/ - Рынок Азербайджана будет представлять достаточный интерес для турецких финтех-компаний.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель Ассоциации финансовых технологий (AzFina) Руслан Талыбов в ходе азербайджано-турецкого Fintex форума.

Он заявил, что азербайджанский рынок даст турецким финтехам доступ на рынки стран СНГ.

"Кроме того, турецкий рынок имеет особое значение для азербайджанских финтех-компаний. Потому что компании, которые хотят стать своего рода региональными и глобальными игроками, будут готовы открыться для других глобальных рынков, используя опыт турецкого рынка", - отметил он.

Талыбов подчеркнул, что в первом полугодии текущего года в сферу финтех в мире было инвестировано около 52 миллиардов долларов США.

«В этой сфере заключено 2 154 сделки. Драйверами развития глобальной финтех-сферы являются связность, удешевление хранения данных, относительное снижение информационной асимметрии и снижение транзакционных издержек.

По его словам, одной из важных проблем в сфере финтеха в мире являются риски. Поэтому, чтобы их учесть, предпринимаются соответственные шаги.

«ЦБА предпринимает совместные шаги с игроками сектора для обеспечения стабильности в этой сфере в нашей стране. Одним из них стало принятие в июле 14 новых законов, которые не только определили надзорную и нормативную базу для финтех-компаний, но и позволили им предоставлять услуги, традиционно оказываемые только банками. В рамках новых законов финтех-компании могут теперь сами заниматься денежными переводами, открыть платежный счет, оказывать услуги физическим лицам и давать кредит 50 манатов на два месяца платежных услуг. Еще одним важным шагом, предпринятым ЦБА, стал режим песочницы, который применяется во многих развитых странах. Любая финтех-компания может применить и протестировать любой инновационный продукт под надзором ЦБА», - заключил он.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане присутствует более 30 финтех-компаний.