ЦБ Азербайджана и IFC разрабатывают финтех-стратегию на 2024-2028 годы (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 6 сентября в 11:53)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разрабатывает финтех-стратегию на 2024-2028 годы.

Как передает в среду Trend, об этом журналистам сказала директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Камала Гурбанова в ходе азербайджано-турецкого Fintex-форума.

По её словам, финтех является одной из составляющих проекта устойчивого развития финансового сектора, реализуемого ЦБА совместно с McKinsey.

"Все эти меры поддерживают увеличение спроса и предложения финтех в стране. Помимо этого, будет подготовлен новый персонал, способный работать с цифровыми технологиями", - сказала она.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане действует более 30 финтех-компаний.

6 сентября проводится первый в стране азербайджано-турецкий Fintex-форум. Вторая часть форума пройдет в ноябре-декабре текущего года в Стамбуле.



Целью форума является укрепление деловых связей между участниками финтех-экосистем Азербайджана и Турции, оценка потенциальных возможностей сотрудничества, а также создание эффективной синергии между двумя братскими странами в области инновационных финансовых технологий, а также в других областях.