ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 20 сентября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9%, сообщает в среду Trend.

Согласно информации ЦБА, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 10% и 7,5% соответственно.

"Решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом проведенных макроэкономических анализов, обновленных прогнозов, изменения факторов внутренней и внешней инфляции и баланса рисков", - подчеркивает ЦБА.

Отметим, что следующее решение по денежно-кредитной политике регулятор обнародует первого ноября 2023 года.