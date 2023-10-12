Азиатский банк развития и Bank Respublika подписали кредитное соглашение (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) и ОАО "Bank Respublika" подписали кредитное соглашение на сумму 34 миллиона манатов (20 миллионов долларов США), сообщает в четверг Trend

Согласно данным АБР, кредит будет направлен на поддержку женщин-заемщиков в Азербайджане, а также микро-, малых и средних предприятий (ММСП), занимающихся производством, переработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией.

Банк отмечает, что финансирование направлено на поддержку отечественного производства продуктов питания, снижение зависимости от импорта и решение проблем продовольственной безопасности, возникающих в результате экономической, климатической и региональной политической неопределенности. Развитие сельскохозяйственного сектора имеет значительный потенциал для снижения уровня бедности, поскольку большая часть продовольствия в стране производится мелкими фермерами.

"ММСП играют важную роль в повышении доходов и создании рабочих мест в Азербайджане, поскольку в них занято более двух третей работающих людей, а почти 40% зарегистрированных предприятий, принадлежащих женщинам, работают в сельскохозяйственном секторе. Bank Respublika является давним и надежным партнером АБР, и его деятельность соответствует целям АБР, направленным на повышение продовольственной безопасности, укрепление сельского хозяйства и помощь женщинам в получении доступа к финансированию, обучению и рынкам. Мы надеемся на продолжение нашего партнерства с банком", - сказала директор АБР по Азербайджану Кэндис МакДейган в ходе подписания соглашения.

Напомним, что Bank Respublika, основанный в 1992 году, является крупнейшим частным банком Азербайджана. Филиалы охватывают 19 из 32 регионов страны. Фермерский кредит - финансирование мелких фермерских хозяйств, занимающихся животноводством, сельским хозяйством, производством фруктовых деревьев, овощей и зерна - составляет основную часть кредитов Bank Respublika для регионов.

Отметим, что на сегодня АБР выделил Азербайджану 67 займов, грантов и технической помощи для государственного сектора на общую сумму 3,7 миллиарда долларов США. Совокупные выплаты Азербайджану по кредитам составляют 3,96 миллиарда долларов. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает в себя 1 кредит и 1 суверенную гарантию на сумму 565,2 миллиона долларов.