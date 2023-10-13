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Азербайджан и ЕБРР обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

Финансы Материалы 13 октября 2023 20:23 (UTC +04:00)
Азербайджан и ЕБРР обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х" (бывший Twitter).

"В ходе встречи с казначеем ЕБРР Акселем ван Недервееном мы обменялись мнениями о текущих направлениях деятельности, а также о других возможностях потенциального сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов на полях ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.

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