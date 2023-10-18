Банкоматы азербайджанского Muğanbank приостановили работу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Банкоматы азербайджанского Muğanbank по всей стране приостановили работу.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе банка, работа банкоматов приостановлена в связи с профилактическими работами (обновление системы)

Согласно информации, в настоящее время средства можно обналичить только в банкоматах, принадлежащих другим банкам.

Кроме того, отмечается, что прекращена выдача необеспеченных кредитов наличными.

Отметим, что ОАО "Muğanbank" было основано в 1992 году. Со дня создания главнейшими задачами банка являются активное участие в развитии экономики страны, предоставление всех видов банковских услуг широкому кругу населения и вместе с этим стремление стать одним из передовых финансовых институтов в банковской системе. Банк стремится укрепить свои рыночные позиции, продолжая свою деятельность в качестве универсального банка для малых и средних предприятий с филиальной сетью, расположенной в региональных центрах республики, с упором на население, малые и средние предприятия.