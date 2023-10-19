Аннулирова лицензия “Muğan Bank” (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Аннулирова лицензия “Muğan Bank”, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), лицензия ОАО "Muğan Bank" была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления ЦБА от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 Закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков, коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов, банк не осуществляет свою текущую деятельность надежно и осмотрительно, а также из-за неадекватных внутренних процедур управления и контроля банка). Назначен временный администратор и составлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства.

Сообщается, что вышеуказанным решением все полномочия по управлению ОАО "Muğan Bank", в том числе полномочия общего собрания акционеров банка были переданы временному администратору.

Как сообщает ЦБ Азербайджана, доля ОАО "Muğan Bank" в активах банковской системы страны составляет 1,4%, в кредитном портфеле - 2%, а в пассивах сектора - всего 1,3%. Аннулирование банковской лицензии ОАО "Muğan Bank" не представляет никакой угрозы финансовой устойчивости и стабильности банковского сектора.

По заявлению Центробанка, так как ОАО "Muğan Bank" является банком-участником Фонда гарантирования вкладов, компенсации по вкладам населения, застрахованного в этом банке, будут выплачиваться этим фондом в соответствии с законодательством. Остальные обязательства ОАО "Muğan Bank" будут регулироваться ликвидатором, назначаемым судом в соответствии с законодательством.

Согласно отчетам, предоставленным банком фонду, на конец III квартала 2023 года застрахованные (компенсированные) вклады банка составляют 216,7 миллиона манат. Вклады 99,9% вкладчиков банка будут возмещены.

Напомним, что вчера появилась информация о том, что банкоматы банка не работают.