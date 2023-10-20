PASHA Bank планирует открыть филиал в Шуше - Анар Керимов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Планируется, что в следующем году в Шуше откроется филиал PASHA Bank.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал главный директор по комплаенсу и управлению PASHA Bank Анар Керимов в ходе пресс-конференции, посвященной результатам деятельности банка за первое полугодие 2023 года.

"Строительство здания, где будет располагаться филиал, завершится к концу апреля следующего года. Персонал филиала будет сформирован из местный жителей и работа в этом направлении уже ведется", - сказал он.

Керимов также отметил, что PASHA Bank в 2025 году планирует открытие филиала в Лянкяране.

Напомним, что ОАО "PASHA Bank" было создано в июне 2007 года и входит в тройку банков страны по объему активов.

Отметим, что банк прогнозирует завершить 2023 год с чистой прибылью около 200 миллионов манатов.