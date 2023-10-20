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Планируется новое назначение на руководящую должность в PASHA Bank Georgia - Мурад Сулейманов (дополнено)

Финансы Материалы 20 октября 2023 16:12 (UTC +04:00)
Планируется новое назначение на руководящую должность в PASHA Bank Georgia - Мурад Сулейманов (дополнено)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:26)

БАКУ /Trend/ - Планируется новое назначение на руководящую должность в сфере розничного банкинга PASHA Bank Georgia.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал член правления PASHA Bank Мурад Сулейманов в ходе пресс-конференции, посвященной результатам деятельности банка за первое полугодие 2023 года.

"В PASHA Bank Georgia происходит смена руководства. Будут новые назначения из Азербайджана, и в этом направлении проводятся встречи с Национальным банком Грузии. Основной задачей новых назначений будет развитие розничного банкинга. До конца года планируется подготовить новую стратегию с новым менеджментом", - подчеркнул он.

Напомним, что ОАО "PASHA Bank" было создано в июне 2007 года и входит в тройку банков страны по объему активов. PASHA Bank прогнозирует завершить 2023 год с чистой прибылью около 200 миллионов манатов.

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