В будущем планируется расширение линейки продукта “akart” - Бахруз Нагиев (Дополнено и изменен заголовок)

Operator üçün: zəhmət olmasa şəkli dəyişin

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БАКУ /Trend/ - В будущем планируется расширение линейки продукта “akart”.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев в ходе пресс-конференции, посвященной результатам деятельности банка за первое полугодие 2023 года.

Отметим, что цифровая карта предназначена как для абонентов постоплаты, так и для абонентов предоплаты (SimSim) в сотрудничестве с "PASHA Bank", "Visa" и "AzInTelecom". PASHA Bank также выступает в качестве эмитента цифровых карт.

Напомним, что в 2022 году впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана продукты Azercell Fintek, сочетающие в себе возможности осуществления как банковских операций, так и пользования мобильной связью, начали предоставлять абонентам финансовые услуги. Цифровая карта Azercell, выпущенная на рынок под торговой маркой "akart", позволила безопасно осуществлять безналичные расчеты, проводить различные виды платежей и прочие операции через мобильное приложение "Kabinetim".