Центробанк Азербайджана назвал долю интернет-банкинга в клиентских переводах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доля интернет-банкинга в клиентских переводах через текущие счета за 9 месяцев 2023 года составила 80 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе VII Международного банковского форума (IBF-2023), проходящего в Баку.

По его словам, в январе-сентябре этого года общая сумма токеновых операций в Азербайджане составила 1,9 миллиарда манатов.

"В отчетный период доля токеновых операций в платежах, осуществляемых с помощью POS-терминалов, составила 27 процентов. За последний год сумма активных платежей по картам увеличилась в 2 раза и достигла 33 миллиардов манатов. Если в прошлые годы доля безналичного оборота превышала 1-2 процентных пункта, то за прошлый период этого года она увеличилась на 12,4 процентных пункта и превысила 54 процента", - сказал он.

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