Названы доходы от портфеля ценных бумаг Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В этом году доходы от портфеля ценных бумаг Азербайджана увеличились в 2,2 раза, достигнув 442 миллионов долларов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, баланс вторичных доходов постоянно положительный, однако в этом году он сократился.

«Это связано с денежными переводами. В прошлом году объем денежных переводов составил 2,8 миллиарда долларов, в этом году - 1,28 миллиарда манатов», - сказал он.

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