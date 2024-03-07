В Азербайджане создана стратегическая основа для формирования стабильной финансовой экосистемы - ЦБА (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:46)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана стратегическая основа для формирования стабильной финансовой экосистемы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы в сфере улучшения бизнес-среды".

"Сформирована благоприятная правовая база для электронных платежей и усилена правовая защита пользователей платежных услуг. Определены требования по учету экологических, социальных и управленческих (ESI) факторов в финансовых учреждениях. В сотрудничестве с соответствующими учреждениями начата реализация таких подкомпонентов, как выявление чувствительных к климатическим рискам видов экономической деятельности и подготовка таксономии для устойчивого финансирования", - подчеркнул он.

Отметим, что финансовая экосистема - это совокупность различных финансовых инструментов, участников и организаций, которые взаимодействуют между собой для обеспечения финансовых услуг и продуктов. Это включает в себя банки, страховые компании, инвестиционные фонды, финансовые технологические компании (FinTech), рынки ценных бумаг, платежные системы и другие финансовые учреждения и организации.

Финансовая экосистема строится на взаимодействии между этими различными участниками, которые предоставляют услуги и продукты, удовлетворяя потребности клиентов в сфере финансов. Она также включает в себя регулирующие органы и нормативные структуры, которые обеспечивают законность и стабильность в финансовой сфере. Развитие финансовой экосистемы часто поддерживается инновациями в технологиях, что приводит к появлению новых способов предоставления финансовых услуг и изменению способов взаимодействия между участниками экосистемы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!