В финансовом секторе Азербайджана сохраняется тенденция к дедолларизации - ЦБА (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В финансовом секторе и экономике Азербайджана сохраняется тенденция к дедолларизации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"В 2023 году она продолжалась быстрыми темпами. Это наблюдалось и по обязательствам банковского сектора, то есть кредитному портфелю. Кроме того, в результате проделанной работы повысилась финансовая доступность в бизнес-среде и расширилась цифровизация финансовых услуг. Основной целью реализованных в прошлом году инициатив было повышение устойчивости финансовых институтов, расширение электронных платежей, улучшение инфраструктуры кредитной информации, расширение рынков капитала, а также формирование экосистемы для "зеленых" финансов", - подчеркнул он.

Отметим, что банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе 2024 года выросли на 9,96 процента - до 13,116 миллиарда манатов (в аналогичном периоде прошлого года 11,928 миллиарда манатов). Банковские вклады населения в инвалюте сократились на 0,95 процента (до 4,585 миллиарда манатов), составив 34,95 процента всех вкладов населения (в аналогичный период прошлого года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 35,75 процента).

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