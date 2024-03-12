ЦБ Азербайджана опубликовал очередной Индекс жалоб клиентов на использование банковских услуг

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) опубликовал Индекс жалоб клиентов банков на использование банковских услуг за февраль 2024 года, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным ЦБА, расчет индекса производится путем деления доли рынка по жалобам на долю рынка по клиентам.

Отмечается, что "доля рынка по жалобам" - это отношение количества устных, письменных жалоб и обращений граждан, поступивших в Центральный банк в течение месяца по каждому банку, к количеству жалоб по всему банковскому сектору. Из расчета были исключены повторные жалобы, а также жалобы, связанные с предоставлением кредитных льгот, запросами кредитов и другими вопросами, не отнесенными к полномочиям Центрального банка.

"Доля рынка по клиентам" - это отношение количества клиентов банка с остатком на расчетном счете 100 манатов и выше, а также совершивших хотя бы одну транзакцию за последние три месяца, по каждому банку к общему количеству банковских сектор. Индекс рассчитывался на основе принципа пропорциональности жалоб, поступивших в Центральный банк на обслуживание клиентов этого банка, с учетом объема финансовых услуг, предоставляемых тем или иным банком", - говорится в сообщении регулятора.

Индекс жалоб на использование банковских услуг клиентов банков выглядит следующим образом:

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