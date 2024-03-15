"Байер" - очень сильная команда" - Абдулла Зубир

БАКУ /Trend/ - "Байер" оказал большое давление в первом тайме».

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил футболист "Карабаха" Абдулла Зубир.

Он прокомментировал игру против «Байера» в Лиге Европы. По словам Зубира, главная цель - сделать выводы из ошибок, допущенных в Леверкузене:

«Мы начали игру от защиты, а я завершил атаку голом. «Байер» - очень сильная команда. Лучший вывод, который мы можем сделать отсюда, - учиться на своих ошибках и не повторять их в будущем».

Французский полузащитник рассказал CBC Sport о своей будущей карьере в составе чемпиона Азербайджана:

"У меня есть контракт с "Карабахом". В следующем сезоне я сделаю все возможное, чтобы добиться успешного результата в Лиге Европы. Наша главная цель - добиться хорошего результата в Лиге чемпионов».

Отметим, что "Карабах" проиграл "Байеру" с общим счетом 4:5 (2:2, 2:3) в 1/8 финала Лиги Европы и попрощался с турниром.