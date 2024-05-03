Все проекты, финансируемые АБР, будут учитывать устойчивое развитие - Джефф Тейлор

ТБИЛИСИ /Trend/ - Все проекты, финансируемые Азиатским банком развития (АБР), будут учитывать устойчивое развитие.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель генерального директора и главный специалист по закупкам отдела закупок, портфеля и финансового управления Азиатского банка развития (АБР) Джефф Тейлор, выступая на панельных дискуссиях на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Мы являемся финансовым учреждением, мы предоставляем деньги, и это может быть посредством кредитов, грантов, гарантий и других механизмов финансирования для смягчения последствий изменения климата.

Мы будем использовать эти деньги для реализации стратегий устойчивого развития и устойчивых закупок, которые частично будут лежать в основе всего, что мы делаем в сфере закупок", - отметил он.

По его словам, в данный момент идет очень насыщенный разговор по вопросам устойчивых закупок.

"Я действительно очень рад, что АБР лидирует в этом. Мы наращиваем наш собственный потенциал для участия и внесения вклада в устойчивые закупки", - подчеркнул он.

Тейлор упомянул, что старомодные закупки были в значительной степени ориентированы на процесс и ограничивались потоком тендерных предложений.

"В отличие от старомодных закупок, устойчивые закупки требуют целостного подхода, не просто рассмотрения транзакционного процесса, но и рассмотрения дизайна проекта.

Преимущества устойчивой закупки на самом деле очень очевидны. И это включает в себя экономическое конкурентное преимущество для обществ. Оно направлено на экономическое и социальное развитие, получение циркулярных экономических выгод, на улучшение управления, а также на улучшение цепочки поставок и устойчивости страны", - добавил он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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