Назван объем выданных кредитных средств под гарантии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма кредитных гарантий Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) предприниматели получили кредитные средства в размере 470 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор департамента кредитных гарантий фонда Эльшан Керимов в ходе брифинга, посвященного инструментам государственной поддержки предпринимательства, проводимый Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана.

"На данный момент предприниматели получили кредитные средства в размере 470 миллионов манатов в рамках кредитных гарантий Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ). Фондом по кредитам была взята обязанность выплатить субсидии на сумму более 56,2 миллиона манатов, из которых уже выплачено 40,9 миллиона манатов", - подчеркнул он.

Керимов упомянул, что в проектах, финансируемых за счет заемных средств, уже работает более 33,5 тысячи человек на дату предоставления залога, при этом добавив, что были созданы условия для открытия более 5,9 тысячи новых рабочих мест.

По его словам, в ходе предыдущего периода конкурентная среда между клиентскими банками была укреплена в рамках механизма залогового обеспечения.

"Несмотря на установленную максимальную ежегодную процентную ставку по кредитам в 20 процентов, банки предоставили кредиты по более низким процентам. В результате, средняя годовая процентная ставка по залоговым кредитам в 2023 году составила 14,2 процентов, а процентная ставка, оплачиваемая за счет субсидии, составила 6,2 процентов", - добавил Керимов.

Отметим, что целью Ипотечного кредитно-гарантийного фонда в течении следующего стратегического периода является расширение механизма как с количественной так и с качественной точки зрения, а также увеличение его охвата.

Для достижения указанной цели планируется расширение применения существующих и новых инструментов поддержки фонда в соответствующей области, проведение работы по минимизации рисков кредиторов в области предпринимательского кредитования, в том числе поддержка повышения потенциала банков в области кредитования предпринимателей, особенно малого и среднего предпринимательства.

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