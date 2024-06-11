В Азербайджан ожидается пересмотр требования к капиталу для инвестиционных компаний

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что Центральный банк Азербайджана пересмотрит минимальные требования к капиталу для инвестиционных компаний.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления PASHA Capital Джейхун Гаджиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и стратегическим планам на предстоящий период.

По его словам, на данный момент минимальный размер уставного капитала инвестиционной компании категории А, предоставляющей основные инвестиционные услуги, составляет не менее 300 тысяч манатов.

Для инвестиционных компаний категории Б, оказывающих вспомогательные инвестиционные услуги, минимальный размер уставного капитала установлен на уровне 75 тысяч манатов.

"Сейчас уставный капитал “Инвестиционной компании PASHA Capital” составляет 300 тысяч манатов, что соответствует текущим потребностям инвестиционных компаний для предоставления всех инвестиционных услуг. Наша компания накопила значительную нераспределенную прибыль, и мы используем уставный капитал и нераспределенную прибыль вместе как общий капитал, соответствующий требованиям Центрального банка. После определения новых минимальных требований к капиталу и решения ряда других вопросов, будет принято решение об увеличении уставного капитала PASHA Capital", - подчеркнул Гаджиев.

Джейхун Гаджиев также отметил, что новая стратегия компании включает в себя увеличение уставного капитала PASHA Capital.

Отметим, что инвестиционная компания PASHA Capital была основана в июне 2012 года. PASHA Capital предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая брокерское обслуживание, консалтинг и исследования, андеррайтинг, маржинальную торговлю, консультационные услуги, а также прочие побочные инвестиционные услуги.

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