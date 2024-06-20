Успешная интеграция банковских и страховых услуг может привести к созданию новых финансовых решений - Аббас Ибрагимов

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана считает банковское страхование важным аспектом рынка страхования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Международного банка Азербайджана (ABB) Аббас Ибрагимов в ходе панельной дискуссии «Банковское страхование - канал для ускорения и увеличения проникновения страхования» в рамках Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

Ибрагимов подчеркнул важность сотрудничества между банковской и страховой отраслями.

"Обе отрасли занимаются управлением рисками, что делает их схожими по своей сути. В банковском секторе управляют рыночными и кредитными рисками, тогда как в страховании фокусируются на андеррайтинговых и актуарных рисках", - сказал он.

Также Ибрагимов подчеркнул значимость цифровой трансформации, указав на большой прогресс, достигнутый банковским сектором в этой области, и отметил, что страховые компании также должны инвестировать в цифровые технологии для улучшения клиентского опыта и повышения конкурентоспособности.

"Современные технологии, такие как искусственный интеллект и большие данные, позволяют лучше понимать потребности клиентов и предлагать им инновационные продукты, адаптированные под их индивидуальные требования. Успешная интеграция банковских и страховых услуг может привести к созданию новых финансовых решений, которые будут отвечать быстро меняющимся потребностям клиентов и способствовать росту рынка страховых премий, как это происходит в Европе", - добавил он.